ترامب: الاتفاق مع إيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود عديدة أخرى

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع إيران، مشيراً إلى أن المفاوضات قطعت شوطاً حاسماً وأن الإعلان الرسمي عن الاتفاق بات وشيكاً.

وأوضح ترامب، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشال"، أن الجانب الأكبر من الاتفاقية قد تم التفاوض عليه بالفعل وبشكل شبه نهائي، مؤكداً أن الأطراف المعنية تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة وبحث الجوانب والتفاصيل النهائية تمهيداً للإعلان عنها قريباً.

وكشف الرئيس الأميركي عن أبرز ملامح التفاهمات المرتقبة، مبيناً أن الاتفاق يتضمن بنداً رئيسياً ينص على إعادة فتح "مضيق هرمز" الاستراتيجي، إلى جانب حزمة من البنود الأخرى التي تمت تسويتها خلال جولات التفاوض.