ترامب: نقترب من إبرام اتفاق نهائي مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من إبرام اتفاق ينهي الحرب بين البلدين.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة سي بي إس نيوز، اليوم السبت، أن الاتفاق سيؤدي إلى معالجة مرضية لليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، مؤكداً أنه لن يوقع أي اتفاق لا تحصل فيه الولايات المتحدة على كل ما تريده.

وتابع: "يتحسن الوضع يوماً بعد يوم، ولكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق سنضرب إيران بقوة لم تتعرض لمثلها أي دولة في العالم".