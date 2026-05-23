ترامب: سنضرب إيران بقوة غير مسبوقة أو سنوقع معها صفقة جيدة

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سوف يتخذ قراراً حول استئناف الحرب مع إيران أم لا، يوم غد الأحد.

وقال ترامب لموقع "إكسيوس" إنه متردد بين الاتفاق مع إيران أو استئناف الحرب. وأضاف ترامب في تصريح لموقع "إكسيوس" أنه سوف يلتقي فريق التفاوض الأميركي، اليوم السبت، لمناقشة أحدث عرض إيراني.

وتابع: "أعتقد أننا سنضرب إيران بقوة غير مسبوقة أو سنوقع معها صفقة جيدة".

وأكد أنه لن يقبل إلا باتفاق يغطي قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي.