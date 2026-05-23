روبيو: اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب يجب أن يتم تسليمه

حدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، محددات حاسمة للتعامل مع طهران، تركزت على ضمان أمن الملاحة البحرية الدولية والحد من التهديدات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وشدد روبيو في تصريحاته خلال زيارته إلى الهند، على الأهمية الاستراتيجية لـ "مضيق هرمز"، مؤكداً على ضرورة إبقائه مفتوحاً بالكامل أمام حركة الملاحة العالمية، مع الرفض القاطع لفرض أي رسوم أو قيود على عبور السفن عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وعلى صعيد الملف النووي، وجه روبيو مطلباً مباشراً لطهران بضرورة تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مجدداً التأكيد على الموقف الحازم والثابت بأنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبداً" تحت أي ظرف من الظروف.