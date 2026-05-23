الجيش الباكستاني يعلن اختتام زيارة "مثمرة" لقائده إلى طهران وإحراز تقدم "مشجع" نحو تفاهم نهائي

أعلن الجيش الباكستاني عن اختتام زيارة رسمية قصيرة، وصفها بـ"المثمرة للغاية"، قام بها قائد الجيش الجنرال عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، مؤكداً تحقيق اختراقات إيجابية في مسار المباحثات الثنائية.

وأفاد بيان رسمي صادر عن المؤسسة العسكرية الباكستانية، أن المفاوضات المكثفة التي أُجريت بين الجانبين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت عن "تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي".

وأوضح البيان أن الجنرال منير أجرى خلال زيارته سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع القيادة الإيرانية، شملت محادثات مع الرئيس الإيراني، ورئيس البرلمان، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والداخلية.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن طاولة النقاشات بين القيادتين ركزت بشكل أساسي على آليات تسريع العملية التشاورية الجارية بين إسلام آباد وطهران، بهدف توحيد الجهود لدعم وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي في المنطقة.