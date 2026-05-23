‏"فايننشال تايمز": الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً

قال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة وإيران يقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، للتفاوض حول الملف النووي الإيراني، وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، وتسليم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.

وأضاف لصحيفة فايننشال تايمز الأميركية أن المفاوضات تشمل قيام الولايات المتحدة بتقليص الحصار البحري على إيران وفك تجميد الأصول الإيرانية في الخارج.

وتابع: "إيران مستعدة لتقديم تنازلات بالملف النووي لكنها لن تفعل ذلك مع استمرار الحرب".

وأكد: "التقدم جاء بعد محادثات حاسمة للمفاوضين الباكستانيين والقطريين مع الإيرانيين".

وبين: "الوسطاء كانوا على اتصال منتظم مع المبعوث الأميركي ويتكوف أثناء حديثهم مع الإيرانيين".