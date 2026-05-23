الخارجية الإيرانية: نضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم مع أميركا

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن تقدم ملموس في المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، معلنةً عن وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم مرتقبة تهدف إلى إنهاء حالة الحرب، وتتضمن 14 بنداً رئيسياً.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريحات حديثة أن طهران تتجه خلال هذا الأسبوع نحو تقليص فجوة الخلافات العالقة مع واشنطن، تمهيداً للوصول إلى أرضية مشتركة. وأشار إلى أن الإطار الزمني للاتفاق المحتمل ينص على بحث التفاصيل الفنية والسياسية للمذكرة خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 60 يوماً.

ورغم الأجواء الإيجابية، أبدى المتحدث الإيراني حذراً شديداً تجاه المسار النهائي للمفاوضات، واصفاً المشهد الراهن بالمعقد، حيث قال: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، لكننا في الوقت نفسه بعيدون جداً، وذلك بناءً على تجاربنا السابقة مع المواقف الأميركية التي تتسم بالتناقض".