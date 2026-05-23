الجيش الأميركي: أعدنا توجيه 100 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها أعادت توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية، في إطار تنفيذ الحصار البحري على إيران، مشيرة إلى أن أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية أميركية تشارك في تنفيذ الحصار.

وأشارت في بيان إلى أن القوات الأميركية بدأت تطبيق الحصار في 13 أبريل، ضد السفن التجارية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت أنه خلال الأسابيع الستة الماضية، قام أكثر من 15 ألفاً من الجنود والبحارة ومشاة البحرية وعناصر القوات الجوية بإعادة توجيه 100 سفينة، وتعطيل أربع سفن، والسماح بمرور 26 سفينة مساعدات إنسانية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن "أفراد قواتنا يؤدون عملاً استثنائياً. وينفذون مهمتهم بفعالية كبيرة، ودقة، واحترافية، بما أدى إلى وقف كامل للتجارة من وإلى الموانئ الإيرانية، وهو ما شكل ضغطاً اقتصادياً على إيران".

وأشار كوبر إلى أن أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية أميركية تشارك في المهمة، من بينها مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، ومجموعة حاملة الطائرات جورج إتش بوش، ومجموعة الإنزال البرمائي طرابلس، والوحدة الاستكشافية الـ31 لمشاة البحرية، إلى جانب عدد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة.

وأشارت القيادة المركزية إن الحصار يفرض على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما يشمل جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عُمان.