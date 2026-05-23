سي بي أس: إدارة ترامب تستعد لضربات ضد إيران وتنتظر قرار التنفيذ

قالت مصادر مطلعة لشبكة «سي بي إس نيوز» إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت، أمس الجمعة، في مرحلة التحضير لجولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، رغم استمرار المسار الدبلوماسي، وذلك بعد تقرير لـ«أكسيوس» أشار إلى أن ترامب «يدرس بجدية» تنفيذ ضربات جديدة ضد طهران.

وذكرت المصادر أنه لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن تنفيذ الضربات حتى نهاية يوم الجمعة، مبينة أن بعض أفراد الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات ألغوا خططهم لعطلة نهاية أسبوع "يوم الذكرى"، تحسباً لاحتمال تنفيذ ضربات عسكرية.

وفي مؤشر على تحركات نشطة في واشنطن، قال ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، إن "ظروفاً تتعلق بالحكومة"، ستمنعه من حضور حفل زفاف ابنه دونالد ترامب جونيور، كما ألغى الرئيس عطلته في نيوجيرسي وعاد إلى واشنطن.

