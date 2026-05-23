زلزال بقوة 6 درجات يضرب هاواي الأميركية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ‌أن ​زلزالاً قوته ست درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة قريبة من هوناوناو-نابوبو بجزيرة بيج آيلاند في ولاية هاواي الأميركية ⁠في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وإن مرصد البراكين بالولاية يعكف على تقييم ‌وضع بركان كيلاويا.

وكيلاويا واحد من أنشط البراكين في العالم ‌ويقع في هذه الجزيرة ويثور ‌بشكل متقطع منذ 23 ‌ديسمبر ‌2024.

وقال مرصد البراكين في هاواي التابع ​للهيئة في ‌تحديث ​أصدره قبل الزلزال أمس ⁠الجمعة أن نماذج التنبؤ تشير إلى أن الثوران التالي سيحدث ​بين ⁠24 ⁠و27 مايو.

وأفادت الهيئة بأن سكان جزر هاواي وماوي وأواهو شعروا بالزلزال إلى حد كبير، وكان مركزه على عمق نحو 23 كيلومتراً.

واستبعد مركز التحذير من موجات المد ‌البحري العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي حدوث تسونامي نتيجة ​الزلزال، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.