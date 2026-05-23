زيلينسكي: اقتراح منح أوكرانيا عضوية منتسب في الاتحاد الأوروبي "غير عادل"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي في رسالة موجهة إلى ‌قادة ​الاتحاد الأوروبي إن الاقتراح الألماني بمنح أوكرانيا صفة "عضو منتسب" في التكتل أمر "غير عادل" لأنه سيحرم كييف من حق التعبير عن رأيها داخله.

وكان المستشار الألماني فريدريش ⁠ميرتس قد اقترح السماح لأوكرانيا بالمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأوروبي دون الحق في التصويت كخطوة مؤقتة نحو العضوية الكاملة ‌في الاتحاد.

وقال إن ذلك قد يساعد في تسهيل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة ‌منذ أربع سنوات.

وأرسل زيلينسكي خطابه في ‌وقت متأخر من ‌مساء أمس الجمعة واطلعت عليه رويترز، وقال فيه إن إزاحة ​رئيس الوزراء ‌المجري فيكتور ​أوربان من السلطة - وهو ⁠معارض قوي لانضمام أوكرانيا للتكتل - عقب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، أتاحت الفرصة لإحراز ​تقدم ⁠جوهري في ⁠محادثات الانضمام.

وقال زيلينسكي في رسالته "سيكون من غير العادل أن تكون أوكرانيا حاضرة في الاتحاد ⁠الأوروبي، لكن تظل بلا صوت... حان الوقت للمضي قدماً في انضمام أوكرانيا بطريقة كاملة وذات مغزى".

والرسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا ‌فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس الذي يتولى ​الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال "نحن ندافع عن أوروبا - بشكل كامل وليس جزئياً ولا بتدابير ناقصة... تستحق أوكرانيا معاملة عادلة وحقوقاً ​متساوية داخل أوروبا".