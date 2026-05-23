مقتل 90 شخصاً في انفجار منجم فحم بالصين

ارتفع عدد قتلى انفجار منجم الفحم في شمال الصين إلى 90 شخصاً، وفق ما أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ذكرت أنّ 247 عاملاً كانوا تحت الأرض في منجم ليوشينيو وقت وقوع الحادث مساء الجمعة بالتوقيت الصيني.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الأشخاص المحاصرين تحت الأرض في حالة حرجة، موضحة أن مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام عديم الرائحة، تجاوزت عتبة حرجة في المنجم الجمعة.

ويقع منجم الفحم على بُعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين، في مقاطعة شانشي.

ويعمل في مناجم الفحم في الصين أكثر من 1.5 مليون شخص.