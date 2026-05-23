الصحة العالمية ترفع تقييم خطر فيروس إيبولا في الكونغو إلى "مرتفع جداً"

رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تحول سلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا إلى تفش وطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جداً"، وسط قلق دولي من هذه السلالة التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد.

وقال مدير عام المنظمة للصحافيين، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "نعدل الآن تقييمنا للمخاطر إلى مرتفع جداً على المستوى الوطني، ومرتفع على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي".

وذكر تيدروس أن "الإجراءات المتخذة في أوغندا، ومنها التتبع المكثف للمخالطين، وإلغاء التجمعات العامة، فعالة على ما يبدو في وقف تفشي الفيروس". وأضاف: "نحن على علم أيضاً بالتقارير الصادرة عن مواطن أميركي آخر كان مخالطاً لشخص معرض لخطر كبير، ونُقل إلى التشيك".

وحتى الآن، تأكدت 82 حالة إصابة في الكونغو، بالإضافة إلى 7 وفيات مؤكدة، و177 وفاة يشتبه أنها بسبب الفيروس، وما يقرب من 750 حالة اشتباه إصابة.