"سكاي نيوز عربية": التوصل لخطوط عريضة بالملف النووي الإيراني

قالت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، إنه تم التوصل لخطوط عريضة بشأن الملف النووي الإيراني، تقضي بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب شريطة الرفع التدريجي للعقوبات عن إيران، مع مطالبة طهران بضمانات أميركية لتنفيذ الاتفاق.

وأضافت القناة أنه لم يتم التوصل لتفاهم حتى الآن بخصوص الفتح الكامل لمضيق هرمز، وعودة حرية الملاحة فيه كما كانت سابقاً، مبينة أنه في حال تمت الموافقة على الخطوط العريضة سيتم الذهاب لمفاوضات سقفها الزمني 30 يوماً.

ويتضمن إعلان المبادئ إنهاء الحرب والأمور التي تؤدي إليها، وحل قضية مضيق هرمز، والتوصل لتسوية بخصوص الملف النووي الإيراني.