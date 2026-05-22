ترامب: إيران «تتوق بشدة» لاتفاق.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران «تتوق بشدة» للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مشدداً على التزام إدارته القاطع بمنع إيران من حيازة سلاح نووي تحت أي ظرف.

وأوضح ترامب في تصريحات له، أن الإدارة الأميركية تترقب مآلات الأمور في هذا الملف، مبرراً التحركات العسكرية الأخيرة بقوله: «وجهنا لإيران ضربات قاسية، ولم يكن أمامنا أي خيار آخر».

وفي سياق حديثه عن استراتيجية الضغط التي تتبعها إدارته، شبّه الرئيس الأميركي السياسة الحالية تجاه طهران بتلك المطبقة في كاراكاس، مصرحاً: «نقوم في إيران بما قمنا به في فنزويلا».

وعلى الصعيد الداخلي والجاهزية الدفاعية، أشاد ترامب بالقوات المسلحة لبلاده واصفاً إياها بـ «أعظم جيش في العالم»، وكشف عن مساعيه لتعزيز هذه القدرات عبر المطالبة برفع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 1.5 تريليون دولار.