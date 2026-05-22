روبيو: لم نطلب مساعدة من حلف الأطلسي بشأن مضيق هرمز

قال ​وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد ⁠اجتماع مع وزراء من حلف ‌شمال الأطلسي ‌في السويد إن الولايات ‌المتحدة لم ‌تقدم ‌طلبا محددا ​للحلف اليوم ‌الجمعة لتقديم ​المساعدة ⁠بشأن ​مضيق ⁠هرمز، لكنه شدد ⁠على ⁠ضرورة وجود خطة بديلة إذا رفضت إيران إعادة ‌فتح الممر المائي.

وأكد روبيو أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة وجود "خطة بديلة" في حال رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال روبيو في مؤتمر صحافي خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية الناتو في مدينة هلسينجبورج السويدية، إن واشنطن ترغب في التوصل إلى تفاهم مع طهران، مضيفاً أن هناك بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكنه أشار إلى عدم الوصول إلى نتيجة نهائية بعد.

كما تابع "نريد أن تتخلى إيران عن طموحاتها النووية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتسع نطاق الصراع بالشرق الأوسط.

وأوضح روبيو إن باكستان هي الوسيط الرئيسي في محادثات إيران، وقال " ننسق مع عدة دول بشأن إيران لكن إسلام آباد هي الوسيط الأساسي بالمحادثات".

إلى ذلك، قال الوزير الأميركي إنه لم يكن هناك طلب محدد للحصول على مساعدة من حلف شمال الأطلسي بشأن مضيق هرمز، مضيفاً "نعيد باستمرار تقييم وجود قواتنا بأوروبا".

تأتي تصريحات روبيو فيما يتوجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم الجمعة، وفق ما نقلت وكالة إرنا الإيرانية.

وكان الوزير الأميركي أعرب أمس الخميس عن تفاؤل حذر بشأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، قائلا قبل مغادرته لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي"ناتو" في السويد إن هناك "مؤشرات جيدة".

كما أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضل تسوية تفاوضية.