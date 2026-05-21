رئيس الوزراء العراقي يدين استهداف الإمارات والسعودية ويوجه بتشكيل لجنة تحقيق

عبر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي عن ادانته واستنكاره لاستهداف الإمارات والسعودية، معرباً عن رفضه اتخاذ أرض العراق وسمائه منطلقاً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" إنه وجه بكشف ملابسات هذه الاعتداءات الإجرامية، وتشكيل لجنة تحقيق رفيعة، وذلك خلال أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق.