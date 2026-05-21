روبيو يقلل من فرص التوصل إلى حل مع كوبا عبر المفاوضات

قال وزير ​الخارجية الأميركي ماركو ‌روبيو ​اليوم الخميس إن احتمال التوصل إلى اتفاق مع كوبا عبر التفاوض ليست كبيرا في الوقت الراهن، وذلك في وقت تكثف فيه واشنطن حملة ‌الضغط على حكومة الجزيرة الواقعة بمنطقة ‌الكاريبي.

وأضاف أن الولايات المتحدة ‌تفضل على الدوام ‌التوصل إلى ‌تسوية عبر التفاوض.

وقال لصحفيين "لا يزال ​ذلك ما ‌نفضله ​في كوبا.. بصراحة، احتمال حدوث ذلك ليس كبيرا، بالنظر ​إلى الجهة التي نتعامل معها في الوقت الراهن. لكن إذا غيروا رأيهم، فنحن هنا. وفي هذه الأثناء، سنواصل فعل ما يلزم".