وصول نشطاء اسطول الصمود العالمي إلى تركيا

وصلت إلى إسطنبول، اليوم الخميس، 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية وعلى متنها ناشطو "أسطول الصمود العالمي" الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية.

وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء ، حطّت في مطار إسطنبول 3 طائرات تقل الناشطين الذين احتجزهم الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية أثناء رحلتهم لكسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية حيوية إلى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس ، ذكرت مصادر بوزارة الخارجية التركية، أن 422 مشاركا من "أسطول الصمود العالمي" بينهم 85 مواطنا، غادروا مطار رامون في إسرائيل متجهين إلى تركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.