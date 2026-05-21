ترامب: نتفاوض مع إيران لكننا سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران وينتظر معرفة إلى أين ستؤول المفاوضات، مشدداً في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى.

وأضاف في كلمة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وستدمره على الأرجح، مؤكداً أنه لن يسمح ببقائه في إيران.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز من خلال حصارها البحري الذي يمنع دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، والذي يكلف طهران خسائر تصل إلى 500 مليون دولار يومياً.

وأكد أن الولايات المتحدة تريد فتح مضيق هرمز دون فرص أي رسوم عليه.

ولفت إلى أنه تم تدمير 75% من قدرات إيران الصاروخية.