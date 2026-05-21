روبيو: نفضل التوصل لاتفاق مع إيران لكن لدينا خيارات أخرى في حال تعذر ذلك

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تفضل التوصل لاتفاق مع إيران لكن لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات أخرى في حال تعذر ذلك.

وأضاف روبيو في كلمة، اليوم الخميس، أن المفاوضات مع إيران أحرزت بعض التقدم، لكن النظام في طهرات متصدع، مشيراً إلى وجود مؤشرات جيدة في المفاوضات حالياً.

وأكد أن نظام تحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل الاتفاق الدبلوماسي مع إيران غير ممكن.

وأشار روبيو إلى أن ترامب يشعر بخيبة أمل من حلف شمال الأطلسي، وهناك تساؤل في الولايات المتحدة عن جدوى البقاء فيه.