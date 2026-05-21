غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت بلدات المنصوري وصريفا وياطر في جنوب لبنان ، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شنّ بعد ظهر اليوم ، غارتين على بلدتي الغندورية وتولين في جنوب لبنان. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، دراجة نارية في بلدة فرون في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي برعشيت وكفردونين في جنوب لبنان.

كما شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي، غارةً، صباح اليوم، استهدفت الطريق بين بلدتي طورا وجناتا في جنوب لبنان. وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من المزارعين في بلدة الحنية في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيية بلدة قبريخا في جنوب لبنان.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام في جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا وجناتا في جنوب لبنان.