قتلى وجرحى في انهيار مبنى بمدينة فاس المغربية

ذكرت القناة الثانية المغربية، اليوم ⁠الخميس، أن 11 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون جراء انهيار مبنى من 4 طوابق خلال الليل في ‌مدينة فاس المغربية، التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرقي الرباط.

وأفادت ‌السلطات ‌بأن عمليات البحث جارية للعثور على أشخاص يحتمل أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، وعرضت وسائل ‌إعلام لقطات لرجال ‌إنقاذ وسكان ⁠ينقبون بين الركام.

وقالت السلطات إنه تم فتح تحقيق في الحادث، وطلبت ⁠من ‌سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم ⁠كإجراء احترازي تحسباً لانهيارات أخرى محتملة.