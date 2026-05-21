الكويت: تخفيض ساعات العمل بالجهات الحكومية ساعة واحدة خلال الصيف

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، اليوم الخميس، عن تخفيض ساعات الدوام الرسمي، لمدة ساعة خلال الصيف في الفترة من 1 يونيو 2026 وحتى 31 أغسطس 2026، على أن يتم العودة إلى أنظمة الدوام المعتادة بعد هذا التاريخ، لتصبح عدد ساعات عمل الجهات الحكومية 6 ساعات، فيما حددت بداية دوام النظام المسائي من الساعة الخامسة مساء.

وتبدأ ساعات عمل الجهات الحكومية المطبقة لنظام العمل من الثامنة صباحاً، مع السماح للموظف بالانصراف خلال ساعات العمل في أي وقت على أن يستكمل 6 ساعات عمل حسب موعد حضوره.