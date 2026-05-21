إسرائيل تعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول غزة

أعلنت إسرائيل الخميس ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول مساعدات كان متوجها إلى غزة، وذلك عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين "تم ترحيل جميع الناشطين الأجانب في الأسطول ... لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة".

وكانت حكومات غربية قد عبرت اليوم الخميس عن غضبها ‌بعد أن نشر وزير الأمن ​القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها لغزة، وقال اثنان منهم لاحقا إنهما تعرضا للاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز.

وأثار تعامل أفراد الشرطة مع النشطاء بتوجيه من بن غفير انتقادات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن الولايات المتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل.