الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل إقامة منشآت عسكرية في مجمع الأونروا بالقدس

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والذي كانت قد استولت عليه في يناير الماضي.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في بيان نسب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك، أن الأونروا تعد جزءا لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وأن مجمع الشيخ جراح التابع لها لا يزال من ممتلكات المنظمة مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التصعيدية وغير المسبوقة ضد الوكالة تمثل انتهاكا لحرمة مقار الأمم المتحدة.

وأوضح أن هذه الخطوات تشكل عقبة أمام تنفيذ الولاية الواضحة التي منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا لمواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أن استمرار الإجراءات التصعيدية ضد الأونروا أمر غير مقبول على الإطلاق، معربا عن أسفه العميق لاستمرار السلطات الإسرائيلية في اتخاذ خطوات تنتهك التزاماتها المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية، وفقا لما أكدته محكمة العدل الدولية، وأن إسرائيل لا تملك حق ممارسة سلطات سيادية في أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها وإعادة مجمع الأونروا في الشيخ جراح فورا إلى الأمم المتحدة.