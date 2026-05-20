أكسيوس: توتر بين ترامب ونتنياهو بسبب اتفاق محتمل مع إيران

كشف موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مكالمة متوترة جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية غضب الأخير من اتفاق محتمل مع إيران.

وأفادت المصادر بأن الطرفين تناولا خلال المكالمة، التي جرت الثلاثاء، مساعي التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرة إلى أن نتنياهو خرج منها "غاضباً جداً"، لا سيما أنه يُبدي تشككاً واسعاً في مسار المفاوضات، ويدعو إلى استئناف العمليات العسكرية بهدف إضعاف القدرات الإيرانية بشكل أكبر وتدمير بنيتها التحتية.

في المقابل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مع إبقاء خيار العودة إلى التصعيد العسكري قائماً.

ووفق مصدر أميركي، أطلع ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مبادرة تقوم على "خطاب نوايا" يُوقَّع بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب رسمياً، وفتح مسار تفاوضي لمدة ثلاثين يوماً يشمل الملف النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الجانبين افترقا على خلاف بشأن مسار الأزمة، فيما وصف مصدر أميركي حدة رد فعل نتنياهو عقب المكالمة بأنها لافتة. كما أشارت تقارير إلى أن السفير الإسرائيلي في واشنطن نقل مخاوف نتنياهو إلى مشرّعين أميركيين، وهو ما نفاه المتحدث باسم السفارة، مؤكداً عدم التعليق على المحادثات الخاصة.

وختمت المصادر بالإشارة إلى أن نتنياهو اعتاد إبداء قلقه في مختلف مراحل المفاوضات، حتى تلك التي لا تنتهي إلى اتفاق.

وبحسب أكسيوس، يسعى المفاوضون إلى انتزاع التزامات أوضح من إيران بشأن برنامجها النووي، مقابل تقديم تفاصيل أميركية أكثر تحديداً حول آليات الإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة، في وقت لا تزال فيه إمكانية قبول طهران للمسودة الجديدة غير محسومة.