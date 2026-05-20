الجيش الأميركي يصعد على متن ناقلة نفط ترفع علم إيران في خليج عمان

قال الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء إنه قام بالصعود على متن ناقلة نفط تجارية ترفع علم إيران في خليج عمان للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأميركي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم تفتيش السفينة "ام/تي سيليستيال سي" وإعادة توجيهها بعد الاشتباه في محاولتها التوجه إلى ميناء إيراني.

وهذه هي خامس سفينة على الأقل يتم الصعود على متنها منذ أن بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب حصار الموانئ الإيرانية.

وصعد الجيش على متن الناقلة بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه أرجأ شن ضربات عسكرية جديدة على إيران في محاولة لإحراز تقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب.