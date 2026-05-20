ترامب ينفي منح إيران أي إعفاء نفطي

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين الأربعاء، أنه منح إيران أي إعفاء نفطي حتى توقع اتفاقاً، قائلاً: "لم نعرض تقديم ذلك". وأضاف: "لن أرفع أي عقوبات عن إيران حتى نتوصل إلى اتفاق".

وقال ترامب: "إيران دولة مهزومة، ونأمل أن يُتوصل إلى اتفاق معها، وسيكون ذلك عظيماً للجميع". وتابع: "إن لم نحصل على إجابات صحيحة من إيران، فستمضي الأمور بسرعة فائقة، ونحن جميعاً على أهبة الاستعداد للتحرك".