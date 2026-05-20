أميركا تفتح قضية جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو

اعلنت الولايات المتحدة توجيه اتهامات ضد رئيس كوبا السابق راؤول كاسترو بسبب إسقاط طائرات في عام 1996.

وكان مصدران مطلعان قد قالا إن من المتوقع أن تعلن وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، عن فتح قضية جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في ظل تصعيد إدارة ترامب للضغوط على الحكومة الاشتراكية في كوبا.

ويستعد مدعون فيدراليون في ميامي لتوجيه لائحة اتهام تتعلق بالدور المزعوم لكاسترو في إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة "إخوة الإنقاذ" التي أسسها لاجئون كوبيون في ميامي، في عام 1996.

وكان كاسترو، البالغ من العمر 94 عاما حاليا، يشغل منصب وزير الدفاع الكوبي آنذاك.

وقال أحد المصدرين، شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالإدلاء بتصريحات علنية قبل الإعلان الرسمي، أن الاتهامات المتوقعة تشمل الاتهامات وتدمير طائرة.

ومن المتوقع أن يشارك القائم بأعمال وزير العدل الأميركي، تود بلانش، ومسؤولون كبار آخرون في وزارة العدل في مراسم تقام في ميامي، اليوم الأربعاء، لتكريم ضحايا حادث إسقاط الطائرتين.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، الشعب الكوبي إلى المطالبة باقتصاد السوق الحر وقيادة جديدة، مؤكدا أن ذلك كفيل بفتح مسار جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة.