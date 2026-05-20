ترامب: لست مستعجلاً لفتح مضيق هرمز أو التوصل لاتفاق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك حالة غضب في إيران بسبب سوء مستوى المعيشة.

وأكد ترامب في كلمة، اليوم الأربعاء، أن النظام الإيراني انتهى، متعهداً بالكثير من الأمور الرائعة خلال السنوات المقبلة.

وبين أن عليه فتح مضيق هرمز لكنه ليس مستعجلاً لفعل ذلك أو التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأشار إلى أن إيران هزمت بشكل ساحق، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة فقدت 13 شخصاً خلال الحرب.

وأكد أنه لا يفكر مطلقاً بانتخابات التجديد النصفي حين يدرس ملف إيران.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل ما يريده منه بشأن إيران، وهما متفقان فيما يتعلق بها.

وأكد أنه أجرى اجتماعاً رائعاً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، معتبراً أن من الجيد لقاء الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.