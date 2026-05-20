ميلوني: تعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة غير مقبول

نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة المحتجزين لديها معتبرة ذلك "غير مقبول"، وذلك بعدما نشر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر بعضهم فيه جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.

وقالت ميلوني في بيان "من غير المقبول أن يتعرض هؤلاء المحتجون، ومن بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامة الإنسان"، في إشارة إلى الفيديو الذي نشره إيتمار بن غفير ويظهر فية عدد من ناشطي "أسطول الصمود" محتجزين ومقيدين.

من جهته انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور له على منصة "إكس" الأربعاء، إيتمار بن غفير لنشره الفيديو، واعتبره "استعراضا مخزيا".