تايلاند تلغي السماح بدخول السائحين إلى البلاد لمدة 60 يوماً بدون تأشيرة

ألغت تايلاند إجراء يتيح السماح بدخول السائحين إلى البلاد لمدة 60 يوماً بدون تأشيرة، كان قد دخل حيز التنفيذ منذ عامين.

وقد قرر مجلس الوزراء العودة إلى قواعد الدخول السابقة. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الحكومة القول إنه في المستقبل، سوف يتم السماح للزائرين من 54 دولة مجدداً دخول البلاد لمدة 30 يوماً فقط بدون تأشيرة.

وكان قد تم إقرار قاعدة الـ60 يوماً في يوليو 2024 لتعزيز قطاع السياحة الحيوي في البلاد في أعقاب جائحة كورونا.

مع ذلك، وفقاً لما قالته الحكومة، أدى هذا الإجراء لحدوث مشاكل. وتحدثت السلطات عن زيادة في حالات الأجانب الذين يسيئون استخدام خيارات البقاء لفترات مطولة للقيام بأنشطة غير قانونية أو العيش في تايلاد بصورة دائمة.

وقالت وزارة الخارجية إن التغيرات ستدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوماً بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.