رصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور بأوروبا في دب قطبي

سجلت النرويج أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في دب قطبي في أوروبا.

وأفاد معهد الطب البيطري النرويجي اليوم الأربعاء، بأن الفيروس رُصد في دب قطبي ذكر نافق كان يبلغ عاماً من العمر، في أرخبيل سفالبارد. كما عثر على الفيروس في حصان بحر بالغ نافق.

وقال راجنهيلد تونيسين من معهد الطب البيطري "تأتي هذه النتائج ضمن اتجاه متزايد لرصد إنفلونزا الطيور في الثدييات عبر أوروبا"، بحسب البيان.

وفي نفس الوقت، تردد أن الفيروس تفشى في مناطق جديدة بما في ذلك القطب الجنوبي حيث يمكن أن يكون له تأثير على الحيوانات والأنظمة البيئية المعرضة للانقراض.

وجرى رصد فيروس إنفلونزا الطيور في دب قطبي للمرة الأولى في 2023 في ذكر يافع في ألاسكا.

ورصدت الجهات المعنية على فيروس إنفلونزا الطيور في الكثير من الثدييات في أوروبا. فإلى جانب الأبقار والقطط، جرى رصده في أنواع مفترسة تتراوح من حيوانات المنك والوشق والدببة إلى الفقمات.