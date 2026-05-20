غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تقتل 8 أشخاص وتصيب 4 آخرين

أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الأربعاء عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أربعة أخرين في أحدث حلقات الهجمات شبه اليومية المتبادلة بين الجانبين، والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام" ، "ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة الدوير، أسفرت عن خمسة قتلى بعدما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة استهدفت حي البركة في البلدة ودمرت العديد من المنازل بشكل كامل".

وأشارت إلى أن "الغارة أدت إلى مقتل خمسة مواطنين وإصابة اثنين وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني على سحب الجثامين من تحت الانقاض ونقلها الى مستشفيات النبطية".

كما أفادت بأن "غارة نفذها الجيش الاسرائيلي على بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي، أدت إلى سقوط قتيلين وجريح" ، لافتة إلى أن فريقا من الصليب الأحمر اللبناني عمل على استكمال عمليات المسح والبحث في المنطقة الجردية الوعرة عند أطراف بلدة شبعا.

وأسفرت هذه الجهود المشتركة عن العثورعلى شابَّين تعرّضا لغارة إسرائيلية، حيث تم نقل جثة أحدهما، فيما نُقل الشاب الآخر بحالة حرجة إلى مستشفى راشيا الحكومي.