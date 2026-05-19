الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع غوتيرش ملف مضيق هرمز

بحث ‌وزير ​الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش اليوم الثلاثاء الجهود الأميركية الرامية إلى ‌منع إيران من زرع الألغام ‌وفرض رسوم عبور في ‌مضيق هرمز، ‌وهو ‌ما تضمن قرار مجلس الأمن ​الدولي ‌بشأن ​هذه القضية.

وقال المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان "شدد الوزير على الدعم الواسع الذي تحظى به هذه الجهود من قاعدة عريضة ‌من الدول الأعضاء في ​الأمم المتحدة".