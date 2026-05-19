ترامب يؤيد كين باكستون على جون كورنين في سباق مجلس الشيوخ في تكساس

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تأييده للمدعي العام كين باكستون في جولة الإعادة التمهيدية لمجلس الشيوخ الجمهوري في ولاية تكساس، مما يعزز فرصه في الفوز أمام السيناتور جون كورنين.

وتأهل براكستون وكورنين لجولة الإعادة التي سوف يتم إجراؤها في 26 مايو بعد الانتخابات التمهيدية في الثالث من مارس، بينما حل النائب ويزلي هانت في المركز الثالث ولم يتاهل لجولة الإعادة.

ورغم أن كورنين ،الذي شغل المنصب لمدة أربع ولايات، دعم أجندة ترامب في واشنطن، قدم براكستون نفسه باعتباره محاربا سياسيا من أجل حركة اجعلوا أميركا عظيمة مجددا.