بوتين يصل إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني

أفادت وسائل الإعلام الروسية الرسمية بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد أقل من أسبوع على اختتام الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارته إلى بكين.

وهبطت طائرة بوتين في بكين حيث استقبله حرس الشرف وشباب يرتدون قمصانا زرقاء.

ومن المحتمل أن تتم متابعة زيارة بوتين التي تمتد يومين عن كثب، حيث تسعى بكين للحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة فيما تحافظ على علاقات قوية مع روسيا.