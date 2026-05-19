بسبب تفشي فيروس إيبولا.. البحرين تعلق دخول المسافرين غير البحرينيين القادمين من جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وأوغندا

أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين عن تعليق دخول المسافرين غير البحرينيين القادمين إلى مملكة البحرين من جمهورية جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا على جميع الرحلات الجوية بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، نظرًا لإعلان منظمة الصحة العالمية عن مستجدات تفشي فيروس إيبولا، وتطورات الأوضاع الوبائية في الدول المذكورة.

وأوضحت شؤون الطيران المدني أنه تم تحديث إجراءات الدخول إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي للمسافرين القادمين من الدول المذكورة، بحيث يُعلَّق دخول القادمين مباشرةً منها، إضافةً إلى المسافرين الذين سبق لهم التواجد فيها خلال الثلاثين يومًا الماضية لوصولهم لمملكة البحرين، على أن يخضع المواطنون للبروتوكولات الصحية المعتمدة في هذا الجانب فور وصولهم إلى مملكة البحرين من الدول المذكورة.

وأكدت شؤون الطيران المدني أهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بالنسبة إلى جميع القادمين عبر مطار البحرين الدولي، مشيرةً إلى أن العمل بإجراءات تعليق دخول المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين ستستمر لمدة 30 يومًا بدءًا من اليوم، وستخضع للمراجعة المستمرة، كما سيتم تحديث قائمة الدول بحسب المستجدات ووفق معايير تتعلق بمدى انتشار فيروس الإيبولا في تلك الدول.