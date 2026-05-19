قائد "سنتكوم": دمرنا 90% من قاعدة إيران الصناعية العسكرية

قال قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر إن العمليتين الأميركيتين ضد إيران "ميدنايت هامر" (مطرقة منتصف الليل) و"إيبيك فيوري" (الغضب الملحمي) نجحتا في إضعاف القدرات النووية الإيرانية، وتوجيه ضربة "قوية وشاملة" لترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، فضلاً عن تدمير 90% من قاعدتها الصناعية الدفاعية، بما يمنع إعادة بنائها لسنوات عديدة مقبلة.

وأوضح كوبر، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، أن العملية الأولى، "ميدنايت هامر"، أضعفت بشكل كبير القدرات النووية الإيرانية، فيما استهدفت العملية الثانية، "إيبيك فيوري"، ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة والبنية الصناعية الدفاعية الإيرانية.

وأضاف أن "القوى المدعومة من إيران شنت أكثر من 350 هجوماً ضد قواتنا ودبلوماسيينا خلال العامين ونصف العام الماضيين"، مشيراً إلى أن تلك الهجمات أسقطت 4 عسكريين أميركيين.