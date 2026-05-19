ترامب: قد نضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى

قال الرئيس الأميركي دونالد ⁠ترامب اليوم ‌الثلاثاء ‌إن الولايات المتحدة ‌قد ‌تضطر ‌إلى مهاجمة ​إيران ‌مرة ​أخرى.

وقال ترامب في حديث إلى الصحافيين، الثلاثاء: "قد نضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران، لكني لست متأكدا من ذلك".

وأضاف أن "إيران تتوسل لإبرام اتفاق"، ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل يوم 28 فبراير الماضي.

واعتبر الرئيس الأميركي أن طهران "كانت تتنمر على الشرق الأوسط على مدار 47 عاما".

وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة "لن تسمح بحصول إيران على السلاح النووي"، مشيرا إلى أنها "كانت ستهاجم دول الجوار لو حصلت عليه".

وبشأن الحرب على إيران، قال ترامب إن "الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية، لكنني أعتقد العكس".

كما أعلن أن تأجيل الهجوم على إيران جاء بعد اتصالات مع دولة الإمارات والسعودية وقطر، وهو ما تحدث عنه في منشور على منصة "تروث سوشال"، الإثنين.