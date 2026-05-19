مقتل جندي سوري بانفجار سيارة مفخخة قرب مبنى يتبع وزارة الدفاع في دمشق

قتل جندي سوري، وأصيب 12 بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية في منطقة باب شرقي بدمشق.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "اكتشفت إحدى مجموعات الجيش السوري عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي بدمشق"، مضيفة أنه خلال محاولة تفكيك العبوة انفجرت سيارة مفخخة بنفس المنطقة ما أدت إلى مقتل الجندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور نجيب النعسان أن انفجار السيارة أدى إلى 12 إصابة، تم نقلها إلى المشافي القريبة في المنطقة، وتقديم الإجراءات الصحية اللازمة للمصابين.