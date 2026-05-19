قتيل جراء انفجار قرب إدارة الأسلحة في دمشق

قتل شخص على الاقل الثلاثاء في دمشق، وفق ما أفاد الدفاع المدني وكالة فرانس برس، جراء انفجار سيارة رجّح مصدر أمني أن يكون ناجما عن عبوة ناسفة مزروعة داخلها قرب إدارة التسليح في منطقة باب شرقي.

وقال المصدر في الدفاع المدني إن "شخصا على الأقل قتل جراء الانفجار"، فيما رجّح مصدر أمني أن يكون الانفجار ناجما، "عن عبوة ناسفة مزروعة داخل السيارة" وفق الكشف الأولي.

وأفاد مراسل لفرانس برس عن سماعه دوي انفجار، قبل أن يشاهد سيارة تحترق في وسط الشارع، قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في شارع محاذ للمدينة القديمة في العاصمة السورية.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع إصابات جراء انفجار وإطلاق نار سمع في العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم ، إن الانفجار سُمع في محيط الدويلعة في دمشق، وتزامن مع سماع إطلاق نار أمام إدارة التسليح في منطقة باب شرقي .

ولفت إلى تصاعد أعمدة الدخان ورصد وصول سيارات الأمن، كاشفا عن توجه سيارات الإسعاف إلى المكان.

بدورها، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الرسمية بسماع دوي انفجار في دمشق يجري التحقق من طبيعته ، دون تفاصيل إضافية.