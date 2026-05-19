بوتين في الصين الثلاثاء بعد أيام من زيارة ترامب

يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره شي جين بينغ، في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، حيث استُقبل بحفاوة لافتة.

وجاء الإعلان عن هذه الزيارة غداة مغادرة ترامب بكين الجمعة، حيث بحث مع شي ملفَّي الحربَين في أوكرانيا وإيران.

ومن المقرر أن يبحث بوتين مع نظيره شي سبل "تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي" بين روسيا والصين، وفق بيان صادر عن الكرملين.

وأوضح البيان أن الرئيسين "سيتبادلان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية" وسيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات.

وتعمّقت العلاقات بين البلدين منذ حرب روسيا لأوكرانيا في العام 2022، إذ يزور بوتين الصين سنويا منذ ذلك الحين.

غير أن العلاقة بين الجانبين ليست متكافئة، إذ يتركّز اعتماد موسكو اقتصاديا على بكين التي أصبحت المشتري الرئيس للنفط الروسي الخاضع للعقوبات.

ومن بين الملفات المطروحة على طاولة النقاش، مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "باور أوف سيبيريا 2" (قوة سيبيريا 2) الذي سيربط روسيا بالصين عبر منغوليا، كبديل بري للنفط المستورد بحرا من الشرق الأوسط، وهو مشروع تحرص موسكو على تسريعه.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن الوفد الروسي المرافق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته إلى الصين، سوف يناقش القضايا الثنائية والأزمات الراهنة الأكثر إلحاحا في العالم.

وقال رودينكو، للصحفيين، "لدينا جدول أعمال واسع للغاية للمفاوضات مع الصين، يشمل قضايا ثنائية وقضايا دولية. وأنا على ثقة من أنه سيتم مناقشة جميع القضايا وجميع الأزمات الرئيسة، وربما الأكثر حدة، التي يواجهها العالم حاليا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويقوم بوتين بزيارة رسمية إلى الصين، في الفترة من 19 إلى 20 مايو الجاري، والتي تم تحديد موعدها لتتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمعاهدة الثنائية بشأن حسن الجوار والتعاون.