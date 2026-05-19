الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان

أنذر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات، رغم تمديد وقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان إن الإخلاء يأتي "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفا "يضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة ... عليكم إخلاء منازلكم فورا".

وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسة غارات واسعة الناطق على عدّة قرى في جنوب البلاد منذ صباح الثلاثاء.

ومن جهته، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف تجمعا لجنود وآليات في شمال إسرائيل "بسرب من الطائرات المسيّرة الهجومية".

كما أعلن الحزب المدعوم من إيران مسؤوليته عن هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي تعمل داخل القرى التي تحتلها في الأراضي اللبنانية.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة عبرت من لبنان.