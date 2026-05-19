مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بالمركز الإسلامي بمدينة سان دييغو

أفادت شرطة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية أن عناصرها استجابوا لبلاغ بشأن وجود مطلق نار نشط في المركز الإسلامي الواقع على شارع إيكستروم أفينيو، وأنها تمكنت من «تحييد التهديد في المركز الإسلامي»، وفي وقت ذكرت شبكة NBC News نقلًا عن مصادر شرطية رفيعة أن اثنين من المشتبه بهم قُتلا بالرصاص، مؤكدة عدم وجود مطلقين آخرين فارّين، قالت الشرطة في وقت لاحق أن عدد القتلى وصل إلى 5. وأفادت وسائل إعلام أميركية بانتشار كثيف للشرطة ووحدات «سوات» قرب المسجد، فيما تم إجلاء أطفال من مدارس قريبة من المنطقة.

وقال رئيس بلدية ⁠ إن المركز الإسلامي بحي كليرمونت بالمدينة تعرض لإطلاق النار، في حين قالت الشرطة إن عناصرها موجودة في الموقع.

وأظهرت لقطات جوية بثتها قنوات تلفزيونية انتشاراً أمنياً كثيفاً في محيط المسجد، الذي يقع في حي سكني على بُعد نحو 14 كيلومتراً شمال وسط مدينة سان دييغو.

من جهته، أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أن الحاكم يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر.

وجاء في بيان نشره المكتب على منصة إكس، أن المكتب يثمّن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع، ويدعو الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.