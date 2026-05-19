رئيس كوريا الشمالية يدعو لتحويل الحدود إلى «قلعة حصينة»

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس، عن الرئيس الكوري الشمالي، ​كيم جونغ أون، قوله، إن خطط تعزيز وحدات الخطوط الأمامية على الحدود مع كوريا الجنوبية، إضافة إلى وحدات رئيسة أخرى، من العوامل الأساسية في «منع الحرب بشكل أكثر فاعلية»، وذكرت الوكالة أن كيم أدلى بهذه التعليقات حول تعزيز قوة الجيش على الحدود لتحويلها إلى «قلعة حصينة»، أول من أمس، خلال اجتماع مع قادة فِرَق وألوية الجيش، وأضافت أنه دعا أيضاً إلى تعديل نظام التدريب، وتوسيع نطاق التدريبات العملية، لتعكس التغيرات في الوسائل الحربية الحديثة وتُعيد تعريف مفهوم العمليات في جيش كوريا الشمالية، وأكد ‌كيم أن المشروعات المزمع تنفيذها يجب أن تُعيد تعريف مفاهيم العمليات، بما يتماشى مع التطور السريع للمعدات العسكرية والتقنية، وتطبيقها على التدريب القتالي ​للوحدات، وأفادت الوكالة بأن ‌كيم شدد ​على الولاء الأيديولوجي واليقظة تجاه «العدو اللدود»، وهو مصطلح تستخدمه كوريا الشمالية للإشارة إلى كوريا الجنوبية، ولاتزال حالة الحرب قائمة بين الكوريتين ​من الناحية الفنية، حيث انتهى الصراع الذي دار بينهما من 1950 إلى 1953 بوقف لإطلاق النار من دون التوصل إلى اتفاق سلام.