الاقتصاد الصيني يفقد زخمه في أبريل

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الاقتصاد الصيني فقد زخمه، في أبريل الماضي، حيث ظلت المؤشرات الرئيسة أقل من توقعات المحللين.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% في أبريل، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، لكنها سجلت تباطؤاً حاداً، مقارنة مع نمو بنسبة 1.7% في مارس السابق، بحسب البيانات الواردة من المكتب الوطني للإحصاء في الصين.

وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.6%، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغ هوي، إن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة رغم استمرار الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط.