مستشار سابق لزيلينسكي يدفع 3.2 ملايين دولار كفالة في قضية فساد

دفع أندريه يرماك، المستشار السابق للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كفالة في قضية فساد هزت البلاد، بحسب ما أعلن متحدث باسم المحكمة لوكالة «فرانس برس»، أمس، وكان يرماك (54 عاماً) كبير مستشاري زيلينسكي من عام 2020 حتى نهاية العام الماضي، وأحد أكثر الشخصيات نفوذاً في أوكرانيا، واستقال، في نوفمبر الماضي، إثر تورّطه في فضيحة فساد بملايين الدولارات، طالت الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني.

وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة مختصة في قضايا الفساد في كييف بحبس يرماك على ذمة التحقيق لمدة 60 يوماً، ما لم يدفع كفالة قدرها 140 مليون هريفنيا (نحو 3.2 ملايين دولار).

وقال يرماك بعد صدور الحكم: «لا أمتلك هذا المبلغ، لم أكن مستعداً لهذا»، مضيفاً: «أعتقد أن لديّ الكثير من المعارف والأصدقاء، آمل أن يتمكنوا من مساعدتي في هذا الأمر».

وأبلغ المكتب الإعلامي للمحكمة وكالة «فرانس برس»، أمس، بأن الكفالة دُفعت، وأنه سيتم الإفراج عنه.

ويشتبه المدعون في أن يرماك عضو في جماعة إجرامية منظمة، يُعتقد أنها قامت بغسل نحو 10 ملايين دولار عبر مشروع عقاري فاخر قرب كييف.

وقبل استقالته، كان يُنظر إلى يرماك على نطاق واسع باعتباره ثاني أقوى رجل في أوكرانيا، وشخصية مؤثرة في الدائرة المقربة من زيلينسكي.