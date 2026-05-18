‏ترامب: أجّلنا الهجوم على إيران الذي كان مقررا غدا بناء على طلب رئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي وأمير قطر

قال ‌الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه ⁠قرر إرجاء هجوم عسكري على ‌إيران، كان ‌من المقرر شنه غدا ‌الثلاثاء، بناء على طلب رئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي وأمير قطر ، بينما ‌تستمر ‌الجهود للتوصل ​إلى اتفاق.

وأضاف ‌في ​منشور ⁠على ​مواقع ⁠التواصل الاجتماعي أن ⁠الولايات المتحدة ⁠مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم يتسن التوصل ‌إلى اتفاق.