ترامب: أجّلنا الهجوم على إيران الذي كان مقررا غدا بناء على طلب رئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي وأمير قطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه قرر إرجاء هجوم عسكري على إيران، كان من المقرر شنه غدا الثلاثاء، بناء على طلب رئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي وأمير قطر ، بينما تستمر الجهود للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.
